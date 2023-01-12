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Москва
Профиль пользователя Lina_li

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О себе

✅ люблю петь по настроению, в основном песни зарубежных исполнителей
✅ музыка нравится всякая, но особенно альтернатива, инди, хороший поп, электронная музыка, классика, современная инструментальная музыка, которую ошибочно именуют неоклассикой
✅люблю посещать инструментальные концерты, выставки
✅прогулки
✅хочется начать заниматься большим теннисом

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 95 участников

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