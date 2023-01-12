Москва

Профиль пользователя Lina_li

О себе ✅ люблю петь по настроению, в основном песни зарубежных исполнителей

✅ музыка нравится всякая, но особенно альтернатива, инди, хороший поп, электронная музыка, классика, современная инструментальная музыка, которую ошибочно именуют неоклассикой

✅люблю посещать инструментальные концерты, выставки

✅прогулки

✅хочется начать заниматься большим теннисом

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва