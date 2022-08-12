Москва
Профиль пользователя Lina_18

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Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 💨 Кальян

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События пользователя

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Хочу найти хорошую подругу в Москве)

Участие в других событиях

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Москва → Другое

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Хочется найти классный и общительных знакомых✨

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Рада новым знакомствам

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Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

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Погулять на выходных, поиграть в настолки

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Пишите, если хотите пообщаться

маленькое фото пользователя viedarie
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найти подругу🫀

маленькое фото пользователя pvictoryy
Москва → Другое

хватит сидеть дома! пойдём гулять)

маленькое фото пользователя SashaTemberg
Москва → Другое

Ищу девушку для похода на танцевально-эротическое шоу бурлеск в Москве

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