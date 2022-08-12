Москва
Профиль пользователя Lina_18
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 💨 Кальян
Не нравится:
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
Погулять на выходных, поиграть в настолки
Москва → Другое
Пишите, если хотите пообщаться
Москва → Другое
найти подругу🫀
Москва → Другое
хватит сидеть дома! пойдём гулять)
Москва → Другое
Ищу девушку для похода на танцевально-эротическое шоу бурлеск в Москве
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