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Философия, искусство, вечность и бренность, одиночество и конформность...

Философия и размышления о жизни

Милая и чуткая Лия. Разделим беседу, довольство и критику чистого разума!

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