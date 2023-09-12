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Москва
Москва
Профиль пользователя Limb
О себе
Мои смыслы жизни: философия, поэзия, искусство, духовность.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги✝️ Религия💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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