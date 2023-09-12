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Москва
Профиль пользователя Limb

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О себе

Мои смыслы жизни: философия, поэзия, искусство, духовность.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги✝️ Религия💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Самопознание, оригинальность, познание бытия, искусство и эстетство

Москва → пообщаться

Философия, искусство, вечность и бренность, одиночество и конформность...

Участие в других событиях

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Интеллектуальных и творческих разговоров

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