Люблю гулять по Москве, готова нашагать по ней 15/20к шагов) петь, танцевать, тусить - это всё про меня) Было бы круто найти новых подруг, расширить круг общения)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

📺 Политика 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине

Москва → Другое Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

Москва → Другое Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

Москва → Другое Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

Москва → Другое Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.