Москва
Профиль пользователя Lilya_tut
О себе
Люблю гулять по Москве, готова нашагать по ней 15/20к шагов) петь, танцевать, тусить - это всё про меня) Было бы круто найти новых подруг, расширить круг общения)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Обзавестись новыми знакомствами
Москва → Другое
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Выходные . Совместный отдых.
Москва → Другое
Присоединяйся к нам❤️
Москва → Другое
прогуляться по центру, поболтать
Москва → Другое
Сгонять в клуб 😎
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней/ночной Москве
Москва → Другое
Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
Москва → Другое
Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко
Москва → Другое
Прогуляемся в выходные куда нибудь?)
Москва → Другое
Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)
Москва → Другое
Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине
Москва → Другое
Приглашаю на фото прогулку: парки, улицы Москвы, кофейни.
Москва → Другое
Девочки, пишите, соберем крутую тусовку
Москва → Другое
Погулять, танцевать, пить И.Т.Д (всю ночь)
Москва → Другое
Хочу кальян СЕГОДНЯ 😁
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