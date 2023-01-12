Москва
Профиль пользователя Lilya_tut

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фото #3 пользователя Lilya_tut

О себе

Люблю гулять по Москве, готова нашагать по ней 15/20к шагов) петь, танцевать, тусить - это всё про меня) Было бы круто найти новых подруг, расширить круг общения)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

Тусить сегодня ночью?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя Alysy
Москва → Другое

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Присоединяйся к нам❤️

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

маленькое фото пользователя Katita
Москва → Другое

Сгонять в клуб 😎

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней/ночной Москве

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

маленькое фото пользователя Polimils
Москва → Другое

Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

маленькое фото пользователя Mari007
Москва → Другое

Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

маленькое фото пользователя Rony
Москва → Другое

Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

маленькое фото пользователя Ceost
Москва → Другое

Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине

маленькое фото пользователя Andrey822
Москва → Другое

Приглашаю на фото прогулку: парки, улицы Москвы, кофейни.

маленькое фото пользователя Mari099
Москва → Другое

Девочки, пишите, соберем крутую тусовку

маленькое фото пользователя Mohamad
Москва → Другое

Погулять, танцевать, пить И.Т.Д (всю ночь)

маленькое фото пользователя Vika_di
Москва → Другое

Хочу кальян СЕГОДНЯ 😁

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