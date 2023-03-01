О себе

У меня много интересов, я рисую картины акрилом, маслом, диджитал рисунки, вяжу ковры, занимаюсь плаваньем, люблю долгие пешие прогулки в парках, велосипедные прогулки, занимаюсь саморазвитием, читаю много книг по психологии и эзотерике, зимой ссноубординг, катаюсь на коньках. Люблю играть в настолки, любимые -нечто и цитадели.