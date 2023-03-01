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Москва
Профиль пользователя Lily_D

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О себе

У меня много интересов, я рисую картины акрилом, маслом, диджитал рисунки, вяжу ковры, занимаюсь плаваньем, люблю долгие пешие прогулки в парках, велосипедные прогулки, занимаюсь саморазвитием, читаю много книг по психологии и эзотерике, зимой ссноубординг, катаюсь на коньках. Люблю играть в настолки, любимые -нечто и цитадели.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль
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