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Москва
Профиль пользователя Liliya.New

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О себе

Мне 34 года, в данный момент мама двух девчонок. Раньше работала программистом. Не хватает общения и настоящих подруг
Люблю путешествовать, вкусный кофе и разные активности)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян

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Ищу подругу или друга с ребёнком 3-5 лет для прогулок после садика.
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