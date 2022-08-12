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Москва
Москва
Профиль пользователя Liliyanagval
О себе
Люблю неординарных людей, глубокие рассуждения о жизни, хотелось бы найти реальнях друзей чтобы вместе гулять, посещать интересные места.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться
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