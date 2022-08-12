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Москва
Профиль пользователя Liliyanagval

фото пользователя Liliyanagval

О себе

Люблю неординарных людей, глубокие рассуждения о жизни, хотелось бы найти реальнях друзей чтобы вместе гулять, посещать интересные места.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

создать уютное коммьюнити для встреч и общения:3

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на день города погулять на мероприятия, кто хочет за компанию?

маленькое фото пользователя Maxxx03
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

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Откликнулось 14 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 70 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек

Откликнулись 64 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 45 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 13 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Интересную подругу для душевного общения 26+🖤

Откликнулось 7 участников

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Москва → сходить на мероприятие

Концерты 9-10 сентября)

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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