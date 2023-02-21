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Москва
Москва
Профиль пользователя Lilium
О себе
Приветствую! Интересуюсь любой интересной информацией. Ищу подруг, как из "секса в большом городе". Мне нравится осень, саморазвитие, чтение, обсуждения с:
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения
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