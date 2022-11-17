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Москва
Профиль пользователя LilithKa

фото пользователя LilithKa

О себе

не очень люблю переписки, ищу друзей для совместного времяпровождения. за любой движ :)
я туссер 😎 обожаю рейвы. габба? заверните две
веду активный образ жизни
живи быстро умри молодым

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍷 Алкоголь

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

потусоваться, прогуляться и наболтаться

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Ksys

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя poludennica

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружку для прогулки куда нибудь:)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nastya20042

Москва → активный отдых

Хочу найти молодых подруг и друзей

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Nadejda

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и подруг

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Butcher

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга, с которыми можно просто прогуляться с чашечкой кофе

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя George

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в 📍Gestalt club

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Niko86

Ивантеевка → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться вечером

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Broo

Пушкино → прогуляться, перекусить

залетаем на огонек🤓

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя AlexRadievich

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли гулять ) )

Откликнулся 1 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Потусить на крыше!

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