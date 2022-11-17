⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
не очень люблю переписки, ищу друзей для совместного времяпровождения. за любой движ :)
Москва
Профиль пользователя LilithKa
О себе
не очень люблю переписки, ищу друзей для совместного времяпровождения. за любой движ :)
я туссер 😎 обожаю рейвы. габба? заверните две
веду активный образ жизни
живи быстро умри молодым
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍷 Алкоголь
Не нравится:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам