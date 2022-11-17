Москва

Профиль пользователя LilithKa

О себе не очень люблю переписки, ищу друзей для совместного времяпровождения. за любой движ :)

я туссер 😎 обожаю рейвы. габба? заверните две

веду активный образ жизни

живи быстро умри молодым

Была в сети пару дней назад

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