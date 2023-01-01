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Москва
Профиль пользователя Lilirom69

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О себе

Многосторонняя личность; люблю разную музыку, но к современным российским отношусь с осторожностью (не всегда нравится); За любой кипиш кроме голодовки; учусь на 4 курсе колледжа, специальность управление качеством продукции, процессов и услуг; Люблю читать манги, манхвы, фанфики, на книги не хватает терпения;

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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