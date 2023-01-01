О себе

Многосторонняя личность; люблю разную музыку, но к современным российским отношусь с осторожностью (не всегда нравится); За любой кипиш кроме голодовки; учусь на 4 курсе колледжа, специальность управление качеством продукции, процессов и услуг; Люблю читать манги, манхвы, фанфики, на книги не хватает терпения;