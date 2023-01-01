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Москва
Москва
Профиль пользователя Liliana
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Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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