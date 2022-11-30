Обожаю ходить в походы и путешествовать. Хожу к психологу, начинаю жизнь с нового листа) Люблю готовить, пытаюсь освоить медитации и таро. Занимаюсь творчеством, которое придет в голову: фотосессии, танцы, делаю альбомы своими руками (скрапбукинг), буду очень рада единомышленникам! Хочу найти новых друзей для совместных прогулок, тусовок и интересного времяпрепровождения))) Можем просто прогуляться, сходить в театр или на выставку, посетить мастер-класс, а можем пойти в бар или клуб (в клубах не была, научите, пожалуйста)

Профиль обновлён 26 ноября 2022 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.