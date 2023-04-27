Москва
Профиль пользователя Lil_squirell

фото пользователя Lil_squirell
фото #2 пользователя Lil_squirell

О себе

Люблю велосипедные прогулки,
творческие мастер-классы

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять на ВДНХ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

маленькое фото пользователя Sailor
Москва → Другое

Погулять вечером по ВДНХ

маленькое фото пользователя paxlynx
Москва → Другое

Велопрогулка в Лосиный остров.

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