О себе

Интересно все что интересно! Очень разносторонний человек, большой жизненный опыт, хороший собеседник, поддержу разговор на любую тему. Много времени занимает работа и семья, хочу расширить свой кругозор в общении.Ищу новые знакомства с хорошими людьми.