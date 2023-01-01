⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Liklik
О себе
Интересно все что интересно! Очень разносторонний человек, большой жизненный опыт, хороший собеседник, поддержу разговор на любую тему. Много времени занимает работа и семья, хочу расширить свой кругозор в общении.Ищу новые знакомства с хорошими людьми.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам