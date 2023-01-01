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Москва
Профиль пользователя Liklik

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О себе

Интересно все что интересно! Очень разносторонний человек, большой жизненный опыт, хороший собеседник, поддержу разговор на любую тему. Много времени занимает работа и семья, хочу расширить свой кругозор в общении.Ищу новые знакомства с хорошими людьми.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 573 участника

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

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