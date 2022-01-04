Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

📺 Политика ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Москва → Другое Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Москва → Другое Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.