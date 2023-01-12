Москва
Профиль пользователя Liisa
О себе
Меня зовут Лиза) Люблю гулять по улочкам разных городов, на природе, в горах, смотреть сериалы, в том числе дорамы, культуру Азии, историю и археологию, ходить по музеям, играть в настолки и ПРИ. А ещё немного танцы и пинг-понг. Не пью, не курю.
Ценю чувство такта, умение с юмором посмотреть на ситуацию, любознательность и незашоренность. Ищу друзей или партнёра.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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