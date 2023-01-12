Меня зовут Лиза) Люблю гулять по улочкам разных городов, на природе, в горах, смотреть сериалы, в том числе дорамы, культуру Азии, историю и археологию, ходить по музеям, играть в настолки и ПРИ. А ещё немного танцы и пинг-понг. Не пью, не курю. Ценю чувство такта, умение с юмором посмотреть на ситуацию, любознательность и незашоренность. Ищу друзей или партнёра.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

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