Я Ангелина. Люблю все творческое, а так же творческих людей. Интересуюсь макияжем и косметикой, немного модой, фотографией(у меня есть фотоаппарат можем пофоткаться), видеосъемкой(нравится снимать рилсы и тд), иногда немного вяжу и рисую картины по номерам. Люблю читать книги, но последнее время не так часто, не хватает времени на все тк я еще и работаю. Играю в симс, пабг и всякое разное. Не сильно интересуюсь темой таро и тд, немного верю в гороскопы, но максимально скептически настроена. Не пью и не курю, эта тема для меня не очень интересна. У меня все впорядке с отношениями и работой, но с друзьями в какой-то момент разошлись интересы, поэтому хотелось бы найти подруг, чтобы чаще выбираться погулять, сходить на выставки, в музеи, кафе, концерты и тд.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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