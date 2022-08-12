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Москва
Профиль пользователя Liia

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О себе

очень люблю петь, танцевать, йогу, лепку из глины, люблю путешествовать, пробовать новое, люблю открытых людей и открываться самой. много шучу, флиртую и гадаю на таро. мне нравится психология и эмоциональные люди:)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
потанцевать на классной тусовке✨

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