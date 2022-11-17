Москва
Профиль пользователя Lifeisgood007

фото пользователя Lifeisgood007
фото #2 пользователя Lifeisgood007
фото #3 пользователя Lifeisgood007
фото #4 пользователя Lifeisgood007
фото #5 пользователя Lifeisgood007
фото #6 пользователя Lifeisgood007

О себе

Свободный парень, вроде симпатичный. Музыкант)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Оренбург → пообщаться

Общение))) знакомства) могу написать для Вас стих)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое

Уважаемые господа ))

маленькое фото пользователя Vera02love04
Москва → Другое

Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми

маленькое фото пользователя Irina81
Нижний Новгород → Другое

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.