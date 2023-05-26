Москва
Профиль пользователя Lidi86

фото пользователя Lidi86
фото #2 пользователя Lidi86

О себе

Играю в Фоллаут

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Прогулки с хорьками, компьютерные игры, общение)))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lisoal
Москва → Другое

Пойдем гулять, подруга

маленькое фото пользователя Ognennaya_Belka
Москва → Другое

Лекция про природу сновидений и получасовая+ прогулка перед ней

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