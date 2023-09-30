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Москва
Профиль пользователя Liberty

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О себе

Обожаю пешие прогулки в любое время года и даже погоду, развиваю свой интернет-проект. Люблю котиков и боди-памп.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🏢 Работа✝️ Религия💨 Кальян🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте кидать другу другу мемы☺️

маленькое фото пользователя nokturn
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

В клуб танцевать

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Откликнулось 9 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 576 участников

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