Москва
Профиль пользователя Liana98

фото пользователя Liana98
фото #2 пользователя Liana98

О себе

Перенимаю твои опыт и знания и делюсь своими. Танцую, постоянно что-то читаю, работаю в госоргане, люблю все новое 🍾

Профиль обновлён 7 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 📺 Политика 😊 Поделиться радостью

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Поиграть мафию

маленькое фото пользователя Anytochka
Москва → Другое

Го пить кофе☕️

маленькое фото пользователя romayak
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Создавать или тусить

маленькое фото пользователя Miheza
Москва → Другое

Гулям, знакомимся

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