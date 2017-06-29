Москва
Профиль пользователя Liana98
О себе
Перенимаю твои опыт и знания и делюсь своими. Танцую, постоянно что-то читаю, работаю в госоргане, люблю все новое 🍾
Профиль обновлён 7 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 📺 Политика 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Москва → Другое
Поиграть мафию
Москва → Другое
Го пить кофе☕️
Москва → Другое
Создавать или тусить
Москва → Другое
Гулям, знакомимся
Москва → Другое
Квартирник
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.