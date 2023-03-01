Москва
Профиль пользователя LeZarD94
О себе
Фолк, рок, фолк-рок, металл и прочие производные) Немного эмбиента или блюза тоже не сделают плохо
Учусь играть на рамочном барабане (прям недавно). Буду рад перееять опыт и поговорить на эту тему
Могу рассказать при чай и заварить его вкусно. С удовольствием послушаю, про кофе и какое-нибудь необычные напитки
Играю в настолочки, но особенно люблю НРИ. Умеренно занимаюсь йогой. Интересуюсь психологией. Открыт для общения и прочих взаимодействий :D
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
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