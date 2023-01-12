Москва
Профиль пользователя lexy_lexy

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О себе

ищу того с кем можно будет гулять, ходить в театр и пить латте.
Учусь на фотографа, так что можно пофоткаться, с радостью попрактикуюсь 🧸

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое

Создание woman community 💛

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