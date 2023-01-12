О себе

Снялся в одной серии Галилео, занимался разными танцами, греблей, играл в оркестре с выступлениями в крупных залах Москвы, хорошо стреляю, люблю настольные и комп. игры, как хобби сам пробую сделать игру, нравится фантастика, увлекаюсь психологией, занимаюсь спортом, у меня классный кот :3 работаю в айти сфере