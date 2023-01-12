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Москва
Профиль пользователя Lexx_rawr

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О себе

Снялся в одной серии Галилео, занимался разными танцами, греблей, играл в оркестре с выступлениями в крупных залах Москвы, хорошо стреляю, люблю настольные и комп. игры, как хобби сам пробую сделать игру, нравится фантастика, увлекаюсь психологией, занимаюсь спортом, у меня классный кот :3 работаю в айти сфере

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

го погуляем по Москве, можно заглянуть на какую-нибудь выставку

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маленькое фото пользователя Victoria_B
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Alexandrus_kz

Москва → прогуляться, перекусить

Всем пламенный салют! Предлагаю сегодня прогуляться по центру Москвы☀️

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Nastyusha

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мюзикл

Откликнулись 3 участника

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