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Москва
Москва
Профиль пользователя Lexx_rawr
О себе
Снялся в одной серии Галилео, занимался разными танцами, греблей, играл в оркестре с выступлениями в крупных залах Москвы, хорошо стреляю, люблю настольные и комп. игры, как хобби сам пробую сделать игру, нравится фантастика, увлекаюсь психологией, занимаюсь спортом, у меня классный кот :3 работаю в айти сфере
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
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