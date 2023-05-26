Москва
Профиль пользователя LexTina

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О себе

Занимаюсь спортом (волейбол, бег и др.), люблю заниматься творческой деятельностью, смотрю фильмы, сериалы, аниме, дорамы. Готовлю выпечку.

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

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⚡️ Нужны бета-тестеры

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Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)

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Придумать что-нибудь интересное 🤓

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