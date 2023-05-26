Москва
Профиль пользователя LexTina
О себе
Занимаюсь спортом (волейбол, бег и др.), люблю заниматься творческой деятельностью, смотрю фильмы, сериалы, аниме, дорамы. Готовлю выпечку.
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор
Участие в других событиях
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
Москва → Другое
Поужинать, прогуляться
Москва → Другое
Придумать что-нибудь интересное 🤓
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