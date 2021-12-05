Мне 35. Как-то случилось так, что работа заполнила все пространство и совсем я растеряла своих подруг.. Но ко мне пришло осознание, что работа - это очень хорошо, а вот отсутствие того, с кем можно поделиться, повеселиться, отдохнуть от будней и в конце-концов, и поплакать, если сильно досадно - плохо))). Я пью алкоголь и курю, меня не отталкивают люди, которые ведут другой образ жизни - ведь это выбор каждого. Люблю театр, часто ужинаю в кафе, гулять давно не пробовала))) открыта к общению

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

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