Москва
Профиль пользователя LexL

фото пользователя LexL

О себе

Зимой сноуборд, летом походы! А вообще я за любую веселую движуху!

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Выпить кофе

Москва → прогуляться, перекусить

Немного поболтать

Участие в других событиях

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Москва → Другое

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Москва → Другое

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Москва → Другое

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Ищу друзей👋👋👋

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Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

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Сочи → Другое

Поболтаем ?)

маленькое фото пользователя Sofi456
Москва → Другое

Ищу друга или подругу

маленькое фото пользователя Forever_smail44
Москва → Другое

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