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Москва
Москва
Профиль пользователя Lexi
О себе
Занимаюсь музыкой ,играю на фортепиано и гитаре, работаю ,учусь и всегда готова найти общий язык со всеми 🤍
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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