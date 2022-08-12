Москва

Профиль пользователя Lexi

О себе Занимаюсь музыкой ,играю на фортепиано и гитаре, работаю ,учусь и всегда готова найти общий язык со всеми 🤍

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 10 пользователями

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