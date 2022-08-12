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Москва
Профиль пользователя Lexi

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О себе

Занимаюсь музыкой ,играю на фортепиано и гитаре, работаю ,учусь и всегда готова найти общий язык со всеми 🤍

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

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Откликнулось 10 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомство для дружбы или отношений

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → другое

найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → пообщаться

Что для тебя красота?

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя PolinaPilot

Москва → пообщаться

Расскажите как вы нашли работу по душе (посоветуйте)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя s.v.e.t.a

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг для душевного общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя MuriMur

Смоленск → пообщаться

А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя katualipa

Москва → прогуляться, перекусить

Холап, го в тг? Болтать

Откликнулись 3 участника

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