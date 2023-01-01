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Москва
Профиль пользователя Lexa_AM

фото пользователя Lexa_AM

О себе

Гуляю по Москве нахожу интересные места куда сходить😊, хожу в зал иногда, люблю посещать русскую бану🦾🦾🦾, заниматься на турниках и иногда может быть Parkour🤸🤸🤸, а сам живу в Реутове.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулся 291 участник

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 84 участника

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Olibiskis

Москва → прогуляться, перекусить

Go гулять, в бар, в кафе, играть в настолки, говорить на английском ..))

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Valentina_r

Москва → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств!)Дружба в приоритете!)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → активный отдых

зову в дружную компанию❤️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Mko05

Москва → прогуляться, перекусить

Go гулять ☀️🌤️☘️🌿🍃🌯☕️🍰 чай, кофе😌…

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Дружим , отдыхаем и просто классно проводим время в кругу самых самых ❤

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Ekaterina001

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткать друг друга.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Natali_pushinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске подруг, близких по духу людей.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Mariannochka

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется расширить круг общения и найти интересные знакомства🤍

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Holtzmann

Москва → другое

Я хочу все , общения, прогулок, сходить на выставки , в кино…(кроме клубов и тп)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Miss_I

Реутов → прогуляться, перекусить

Пин понг в парке Реутова

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя AnnaII

Москва → собрать компанию

Ищу новую компанию)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Galina_23

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для совместного времяпрепровождения

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя dianagm15

Минск → пообщаться

Гулять и общаться

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Lena.Anima

Москва → прогуляться, перекусить

Компанию на ARTLIFE FEST

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя SlavaB

Москва → сходить на мероприятие

Хотел бы влиться в компанию интересных и активных людей, регулярно встречающихся

Откликнулся 1 участник

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