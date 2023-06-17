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Москва
Профиль пользователя Lexa28

фото пользователя Lexa28

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

СЗАО кто нибудь играет в настолки?

маленькое фото пользователя Goshanchik
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя Igor32

Москва → собрать компанию

Играть в настольные игры по выходным 🎉

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти своих людей 26+ 🖤читать описание

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Julya16000

Москва → сходить на мероприятие

На выставку, в парк

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем людей в беседку

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → прогуляться, перекусить

Кальян покурить, поиграть в настолки.

Откликнулись 4 участника

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