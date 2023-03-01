Москва
Профиль пользователя Letiana

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О себе

Люблю музыку разных жанров, прошлого и этого века, нравится ходить на концерты.
Кинематограф предпочитаю зарубежный в оригинале с субтитрами.
Из литературы увлекаюсь фэнтези и драмой.
Рисую, вяжу, интересуюсь искусством и психологией, настолками и ролёвками.

Профиль обновлён 28 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

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