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Москва
Москва
Профиль пользователя LeTeam
О себе
По профессии я специалист по недвижимости, мне можно задавать любые вопросы по этой теме и получить совет, а в свободное время я пою в группе Летим. Буду рада пообщаться, а также пригласить всех друзей на концерт.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
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