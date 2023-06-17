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Москва
Профиль пользователя LeTeam

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О себе

По профессии я специалист по недвижимости, мне можно задавать любые вопросы по этой теме и получить совет, а в свободное время я пою в группе Летим. Буду рада пообщаться, а также пригласить всех друзей на концерт.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → собрать компанию

Приглашаю на наш концерт. Мы группа Летим, поем в стиле поп-рок.

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Откликнулся 1 участник
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