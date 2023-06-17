О себе

Слушаю разную музыку, но особенно люблю Queen, Scorpions и тд

Лентяйка, вечно мечтающая похудеть)))

Часто залипаю в PS5 🕹️

Уволилась из розницы и теперь я счастливый и не нервный человек 🤪

Недавно начала вникать в Английский язык, но туго 🙈 просто захотелось 🤷🏼‍♀️

Обожаю свою машину ♥️😄 Toyota ванлав 🫶🏻

В Москве 3 года и из друзей чудо образом только парни 🤷🏼‍♀️ а хочется женских секретиков 😏