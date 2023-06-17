⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Слушаю разную музыку, но особенно люблю Queen, Scorpions и тд
Москва
Профиль пользователя Lesya_Viktorovna
О себе
Слушаю разную музыку, но особенно люблю Queen, Scorpions и тд
Лентяйка, вечно мечтающая похудеть)))
Часто залипаю в PS5 🕹️
Уволилась из розницы и теперь я счастливый и не нервный человек 🤪
Недавно начала вникать в Английский язык, но туго 🙈 просто захотелось 🤷🏼♀️
Обожаю свою машину ♥️😄 Toyota ванлав 🫶🏻
В Москве 3 года и из друзей чудо образом только парни 🤷🏼♀️ а хочется женских секретиков 😏
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Алкоголь🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам