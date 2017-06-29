Москва
Профиль пользователя Lesya97

фото пользователя Lesya97

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пишите, если хотите пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

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