Москва
Профиль пользователя Lester
О себе
Всем привет! Я Олег, мне 24 года. Увлекаюсь музыкой (играю на гитаре), пою. Люблю спорт (каждый понемногу). Читаю книги. Хочу найти интересного собеседника)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Москва → Другое
Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂
Москва → Другое
Сходить в интересное место, например в караоке!)
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