Москва
Профиль пользователя Lester

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фото #2 пользователя Lester

О себе

Всем привет! Я Олег, мне 24 года. Увлекаюсь музыкой (играю на гитаре), пою. Люблю спорт (каждый понемногу). Читаю книги. Хочу найти интересного собеседника)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Го в друзья

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя gliy23
Москва → Другое

Погулять, сходить бар/ресторан и тп

маленькое фото пользователя novelaaa
Москва → Другое

Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂

маленькое фото пользователя Anasty7878
Москва → Другое

Сходить в интересное место, например в караоке!)

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