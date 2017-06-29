Ищу интеллектуальное общение. Люблю книги, новый опыт, приключения. Есть семья, дети. Учусь в аспирантуре, сейчас в декрете)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться

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