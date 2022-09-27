Москва
Профиль пользователя Leshy

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О себе

Нравится слушать музыку, просто меломан а так же занятие спортом и пешие прогулки.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Обычное общение.

Москва → пообщаться

Geek и этим все сказано.

Москва → пообщаться

Готов пообщаться на любые темы, что то обсудить, или просто выслушать.

Москва → пообщаться

Прошу совет.

Москва → пообщаться

Общение в любом мессенджере

Москва → пообщаться

Посоветуйте книгу.

Участие в других событиях

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Обо всём на свете🙃

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Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Aleksandra02
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Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

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Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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В чем измеряется ваше время?

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Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

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Хочется пообщаться) возможно найти подругу)

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Нужен совет

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О том, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...

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