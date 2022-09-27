Нравится слушать музыку, просто меломан а так же занятие спортом и пешие прогулки.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

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Москва → пообщаться Готов пообщаться на любые темы, что то обсудить, или просто выслушать.

Москва → пообщаться Geek и этим все сказано.

Кёльн → Другое Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

Екатеринбург → Другое Расскажите о своей любимой книге 📖

Москва → Другое О том, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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