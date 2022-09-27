Москва
Профиль пользователя Leshy
О себе
Нравится слушать музыку, просто меломан а так же занятие спортом и пешие прогулки.
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Казань → Другое
Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁
Москва → Другое
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Мурманск → Другое
Нужен совет
Москва → Другое
О том, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...
Екатеринбург → Другое
Расскажите о своей любимой книге 📖
Москва → Другое
На больничном, предлагаю познакомиться 🌞
Кёльн → Другое
Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня
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