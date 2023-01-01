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Москва
Профиль пользователя Leruina

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О себе

Люблю настольные игры, хорошие шутки и позитивный настрой!🥳

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

Совместное обучение

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