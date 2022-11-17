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Москва
Я человечек, который соглашается на любой интересный движ в приятной компании)
Москва
Профиль пользователя Lerua
О себе
Я человечек, который соглашается на любой интересный движ в приятной компании)
Мне очень нратвтся
• петь и играть на укулельке (учится играть на новых музыкальных инструментах)
• снимать видео на ютуб
• учииииться (учусь на тифлопедагога и логопеда)
• спорт и улучшение образа жизни (я питаюсь без сахара, муки и молочки )
• обожаю йогу и медитации и вообще всё, что связано с состоянием
• анимееее
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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