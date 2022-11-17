О себе

Я человечек, который соглашается на любой интересный движ в приятной компании)

Мне очень нратвтся

• петь и играть на укулельке (учится играть на новых музыкальных инструментах)

• снимать видео на ютуб

• учииииться (учусь на тифлопедагога и логопеда)

• спорт и улучшение образа жизни (я питаюсь без сахара, муки и молочки )

• обожаю йогу и медитации и вообще всё, что связано с состоянием

• анимееее