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Москва
Профиль пользователя Lerua

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О себе

Я человечек, который соглашается на любой интересный движ в приятной компании)
Мне очень нратвтся
• петь и играть на укулельке (учится играть на новых музыкальных инструментах)
• снимать видео на ютуб
• учииииться (учусь на тифлопедагога и логопеда)
• спорт и улучшение образа жизни (я питаюсь без сахара, муки и молочки )
• обожаю йогу и медитации и вообще всё, что связано с состоянием
• анимееее

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Погнали поболтаем ☺️

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

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Хочу найти подругу

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Немного пообщаться онлайн и пойти погулять, если все сложится

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