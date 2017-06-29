Москва
Профиль пользователя Lerpa1209

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О себе

Люблю гулять в парках . Люблю футбол спорт теннис хоккей рыбалку а дальше узнаешь при общений

Профиль обновлён 14 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти мужщину

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Aliana
Москва → Другое

Пообщаться с друг другом

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя Alex1501
Москва → Другое

Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

маленькое фото пользователя Polinochka
Москва → Другое

Прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Dimka1706
Москва → Другое

Сходить на каток,пообщаться

маленькое фото пользователя TIXIi
Москва → Другое

Тупо поржать хочу

маленькое фото пользователя Ruslan.SH
Москва → Другое

Прогулка,знакомство,кофейня

маленькое фото пользователя Ivanchella
Москва → Другое

Кто на нг тоже один ?

маленькое фото пользователя Vaalkim
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Alex30sh
Москва → Другое

Сходить на этюды, поделать наброски, сходить в музеи и просто погулять

маленькое фото пользователя Vladimirski
Москва → Другое

Посмотреть футбол ЧМ

маленькое фото пользователя Aleks92
Москва → Другое

Вместе отметить Новый год

маленькое фото пользователя Alex6991a
Москва → Другое

Прогуляться в парке

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