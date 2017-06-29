Москва
Профиль пользователя Lerpa1209
О себе
Люблю гулять в парках . Люблю футбол спорт теннис хоккей рыбалку а дальше узнаешь при общений
Профиль обновлён 14 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Москва → Другое
Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉
Москва → Другое
Прогуляться по центру
Москва → Другое
Сходить на каток,пообщаться
Москва → Другое
Тупо поржать хочу
Москва → Другое
Прогулка,знакомство,кофейня
Москва → Другое
Кто на нг тоже один ?
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Сходить на этюды, поделать наброски, сходить в музеи и просто погулять
Москва → Другое
Посмотреть футбол ЧМ
Москва → Другое
Вместе отметить Новый год
Москва → Другое
Прогуляться в парке
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