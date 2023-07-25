Рисую. Поступила в университет на медиа. Обожаю читать фентези и смотреть разные фильмы. Люблю животных. Иногда катаюсь на велике и лыжах

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

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