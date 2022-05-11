Москва
Профиль пользователя Lero4ka
О себе
Привет!
Я Лера :)
Ищу приятное общение и новых друзей!
Люблю путешествовать и посещать новые места.
Почти за любой кипишь))
Погулять, покататься на велосипеде, сходить в приятное место вкусно покушать с бокальчиком винца, посмотреть фильм, сходить на выставку, в театр, на пикник, погреться на солнце)… да что угодно можно сказать )) с радостью готова попробовать что то новое :)
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.