Привет! Я Лера :) Ищу приятное общение и новых друзей! Люблю путешествовать и посещать новые места. Почти за любой кипишь)) Погулять, покататься на велосипеде, сходить в приятное место вкусно покушать с бокальчиком винца, посмотреть фильм, сходить на выставку, в театр, на пикник, погреться на солнце)… да что угодно можно сказать )) с радостью готова попробовать что то новое :)

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.