Москва
Профиль пользователя Lerkk

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О себе

Люблю животных,музыку, кино, театры, музеи, сериалы, поездки в горы и гулять пешком

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Linanstyn
Москва → Другое

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