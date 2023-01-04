Москва
Профиль пользователя lerka1674

фото пользователя lerka1674
фото #2 пользователя lerka1674
фото #3 пользователя lerka1674
фото #4 пользователя lerka1674
фото #5 пользователя lerka1674
фото #6 пользователя lerka1674
фото #7 пользователя lerka1674
фото #8 пользователя lerka1674

О себе

я меломан, увлекаюсь игрой на гитаре, люблю гулять,хожу в худ. школу и обожаю разговарить)) страдать херней на прогулке тоже безумно люблю) ищу друзей или большую компашку, что в принципе одно и тоже, живу в москве) пишите, я очень общительная и со мной не будет скучно сидеть)))

Профиль обновлён 14 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → собрать компанию

хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sandraello
Калининград → Другое

можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.