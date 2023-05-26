Студентка медицинского) Из музыки предпочитаю рок: Rammstein, Linkin Park, Slipknot, Marilyn Manson, Sabaton, Nautilus Pompilius, Red, Green Day, Skillet, Louna, Слот, Сплин, КиШ, Кино, Мёртвые осы и тд Так же увлекаюсь аниме, мангой и манхвой, если ты фанат аниме D Gray man, то мы однозначно найдём общий язык. Хобби - рисование на гп и традишке в стиле аниме. Из фильмов предпочитаю ужасы и мистику

Профиль обновлён 15 февраля 2023 г.

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