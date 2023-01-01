⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Lerchik_Mir
О себе
Играю в компьютерные игры, смотрю фильмы и сериалы, увлекаюсь фотошопом
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам