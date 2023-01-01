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Москва
Профиль пользователя Lerchik_Mir

фото пользователя Lerchik_Mir

О себе

Играю в компьютерные игры, смотрю фильмы и сериалы, увлекаюсь фотошопом

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

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