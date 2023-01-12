Переехала 3 года назад в Москву. Вышла замуж, родила человека, а подруг так и не нашла.. Очень чувствующий человек, могу поддержать и развеселить. Просто оглянулась вокруг и поняла, что близких по духу и интересам друзей у меня нет) люблю творчество, природу, немного раскладывать таро(это из прошлого, когда искала ответы и смыслы) недавно обнаружила любовь к готовке. Хочется дружить как в «отчаянных домохозяйках»👌🏻😹

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

📺 Политика ☣️ Токсичность

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

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