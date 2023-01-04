Москва
Профиль пользователя Lera222

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О себе

Занимаюсь танцами и йогой, читаю, люблю кино, гулять по набережной и пить кофе. Катаюсь на скутере, увлекаюсь психологией. Люблю своего шпица.❤️

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

(укажите город) Прогуляться вдоль моря на набережной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя M_k_n_b
Москва → Другое

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