Москва
Профиль пользователя ler0chka

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О себе

just friends🙂
очень хочу завтра погулять

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

погулять по мск

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

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